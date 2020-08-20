شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا فى الجزائر إلى 40 ألفا و258 مصابا و1411 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 40 ألفا و258 مصابا، و1411 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إنه تم تسجيل 411 حالة إصابة جديدة، و9 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 28 ألفا و281 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 41 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 19 ولاية أخرى.