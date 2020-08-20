شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة على الرياض والشرقية وأمطار على جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة، بمشيئة الله.

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وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق .

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.