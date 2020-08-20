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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة على الرياض والشرقية وأمطار على جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة، بمشيئة الله.
وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق .
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.
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