شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا وصلتك رسائل احتيال؟.. «مستشار مالي» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح المستشار المالي، عاصم الرحيلي، بإعادة إرسال أي رسائل احتيال لرقم (330330) وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من الجهات المعنية. Advertisements وأعاد الرحيلي نشر بيان لـ “البنوك السعودية” جاء فيه: “يمكنك الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية sms من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الاتصالات 330330”.

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