شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الصحة» بشأن تطعيمات الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية إعطاء الأطفال التطيعمات في مواعيدها المحددة، وعدم تأجيلها حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

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وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “التطعيمات عنصر محفز لزيادة المناعة ضد الفيروسات، وهي وسيلة آمنة للوقاية من المرض بإذن الله، لا تؤجلها واحجز موعد تطعيم طفلك الآن عبر تطبيق موعد (هنا الرابط)”.