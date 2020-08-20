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توجيه مهم من «الصحة» بشأن تطعيمات الأطفال

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية إعطاء الأطفال التطيعمات في مواعيدها المحددة، وعدم تأجيلها حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الأمراض.

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وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “التطعيمات عنصر محفز لزيادة المناعة ضد الفيروسات، وهي وسيلة آمنة للوقاية من المرض بإذن الله، لا تؤجلها واحجز موعد تطعيم طفلك الآن عبر تطبيق موعد (هنا الرابط)”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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