صادرات السعودية من النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

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وأوضحت البيانات أن إجمالي النفط المشحون من السعودية، بما في ذلك المنتجات النفطية، انخفض بنسبة 18.7% إلى 6.08 مليون برميل يوميا من 7.48 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار، فيما ارتفعت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 153.35 مليون برميل.
انتعشت أسعار خام "برنت" القياسي الدولي منذ هوت إلى أدنى مستوياتها في عقدين خلال أبريل/ نيسان، تزامنًا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً، كما خففت قيود الإنتاج من مخاوف زيادة العرض، لكن الأسعار ظلت منخفضة بنحو 32% إلى الآن.
للتعويض عن تراجع الطلب العالمي، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك +"، إن تخفيضات الإنتاج القياسية التي بدأت في مايو/ أيار ستتعمق في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.
وتراجع إنتاج المملكة من الخام بنحو 12% إلى 7.48 على أساس شهري في يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2002.
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"أوبك +" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
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