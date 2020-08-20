"أنصار الله" تعلن قتل "أمير داعش" في اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لـ "أنصار الله"، إن:
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضافت أن "القوات قبضت خلال الكمين على أمير "داعش" في منطقة قيفة، الإرهابي سالم حسن الصعيمي إلى جانب 40 من عناصر التنظيم".
وأشارت إلى "تمكن قوات صنعاء، الاثنين الماضي، من تطهير مناطق حمة عواجة وحمة لقاح في جبهة قيفة من عناصر تنظيم داعش".
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