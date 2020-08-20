"أنصار الله" تعلن قتل "أمير داعش" في اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لـ "أنصار الله"، إن:

© REUTERS / Khaled Abdullah

"قوات صنعاء نفذت كميناً محكماً ضد عناصر "داعش"(تنظيم إرهابي محظور في روسي) في الظهرة بمنطقة قيفة في مديرية رداع (شمال غربي البيضاء)، أثناء عملية فرارهم من مناطق حمة عواجة وحمة لقاح، أسفر عن مصرع أمير التنظيم الإرهابي بولاية اليمن أبو الوليد العدني".

وأضافت أن "القوات قبضت خلال الكمين على أمير "داعش" في منطقة قيفة، الإرهابي سالم حسن الصعيمي إلى جانب 40 من عناصر التنظيم".

وأشارت إلى "تمكن قوات صنعاء، الاثنين الماضي، من تطهير مناطق حمة عواجة وحمة لقاح في جبهة قيفة من عناصر تنظيم داعش".