نتنياهو يجري مكالمة فيديو مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات

رام الله - سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله:

© AFP 2020 / Karim Sahib

"هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي، عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي. هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".

وتابع نتنياهو: "آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".