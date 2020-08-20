إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

رام الله / عوض الرجوب / الخليج 365
أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق؛ الخميس، نتيجة استنشاقهم غاز مسيل للدموع، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس محلي قرية سبسطية (شمالي الضفة) محمد عازم، إن "7 فلسطينيين أصيبوا اليوم، بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا".
وأضاف للأناضول، أن الإصابات وقعت "بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون، قنابل غاز على مواطنين تجمعوا احتجاجا على اقتحام مستوطنين لكنيسة أثرية في قرية سبسطية".
وأوضح أن "60 مركبة للمستوطنين، ترافقها حافلتان، وعدد من الجيبات (السيارات) العسكرية، اقتحمت البلدة عصر اليوم؛ ما أدى إلى اندلاع المواجهات".
وفي وقت سابق الخميس، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق؛ نتيجة استنشاقهم غاز مسيل للدموع، بعد قمع جيش الاحتلال وقفة شعبية ضد الاستيلاء على أراض فلسطينية، جنوب مدينة طولكرم (شمالي الضفة).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال، أطلقت رصاص حي وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع تجاه المشاركين في الوقفة الرافضة لإقامة منطقة صناعية على أراضيهم الخاصة.
ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الواقعتين.
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