اليمن.. طائرة مساعدات طبية تصل صنعاء

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، وصول طائرة مساعدات طبية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة: "وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرة شحن تحمل على متنها أكثر من 15 طناً مستلزمات طبية، وصحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية".



وتأتي تلك المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.



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وأمس الأربعاء، حذرت الأمم المتحدة في بيان، من أنه سيتم قطع 50 بالمئة من خدمات المياه، والصرف الصحي باليمن خلال أسابيع، في حال عدم الحصول على تمويل عاجل.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.



ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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