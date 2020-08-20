فلسطين: إسرائيل لا تعترف بـ 25 ألف مولود جديد

رام الله/عوض الرجوب/الخليج 365-

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن إسرائيل لا تعترف بنحو 25 ألف مولود فلسطيني، ولدوا خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعني عدم السماح لهم بالسفر مع ذويهم إلى الخارج، إذا اضطروا لذلك.

وتشترط إسرائيل للاعتراف بالمواليد الفلسطينيين، تزويد وزارة الداخلية الفلسطينية لها، بشكل رسمي، ببياناتهم، وهو ما توقف عقب قرار الرئيس محمود عباس، تجميد العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، في مايو/أيار الماضي، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وتسيطر إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، على معابر الضفة الغربية، وتمنع الفلسطينيين من السفر أو الدخول إليها، بدون موافقتها.

Advertisements

كما تمتلك إسرائيل، نُظم بيانات كاملة، عن السكان الفلسطينيين.

وقال يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن الوزارة التي تقوم بإصدار كافة الوثائق من جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية، وشهادات وفاة، سجلت أكثر من 25 ألف مولود جديد، منذ إعلان السلطة الفلسطينية، وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في مايو/أيار الماضي.

وأضاف حرب "هذه خطوة (إسرائيلية) لتأليب الرأي العام الفلسطيني ضد السلطة الوطنية ومؤسساتها الوطنية، وإحدى أدوات الضغط والابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال، وأكثر المتضررين من هذا الإجراء هم الذين ينوون السفر ولديهم مواليد جدد".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية، ومنذ إعلان الرئيس تجميد كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، لم ترسل بيانات أي مولود جديد لإسرائيل، وهذا يترتب عليه عدم تمكن المواليد الجدد (وعائلاتهم بالتبعية) من السفر.

وأضاف "ان الاحتلال يمارس الابتزاز بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا ليس بجديد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.