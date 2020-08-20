"النهضة" تشيد بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أشاد حزب "حركة النهضة"، أكبر قوة سياسية في تونس، الخميس، بالمواقف الرسمية والشعبية المحلية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للحركة (54 نائبا من مجموع 217)، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالعاصمة، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت إنها "تعتز بالموقف الوطني الشعبي والرسمي الرافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التفريط في الحقوق الفلسطينية الثابتة التي أجمعت عليها كل الجهات الرسمية والحزبية والمجتمعية، باستثناء أطراف تورطت في التآمر على المسار الديمقراطي بالبلاد وحنينها إلى زمن الديكتاتورية والاستبداد".

والأربعاء، أكد الرئيس قيس سعيد، موقف بلاده الثابت المتمثل في دعم الحق الفلسطيني، لكنه قال إنها "لا تتدخل في اختيارات بعض الدول".

وتأتي تصريحات سعيد في إشارة إلى اتفاق الإمارات على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي شأن داخلي، تطرقت حركة "النهضة" في بيانها، إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

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وقالت إنها دعت مجلس الشورى التابع لها إلى الانعقاد، من دون تحديد موعد لذلك.

وأضافت أن الانعقاد يأتي عقب اتصالات مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

ومن المنتظر أن يعلن المشيشي، خلال الأيام القليلة القادمة، تشكيلة الحكومة الجديدة، قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وفي ملف آخر، عبرت الحركة عن انشغالها الشديد بحالات فيروس كورونا المسجلة بعدد من ولايات البلاد.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية التي تعزز الوقاية من الوباء.

وطالبت الحكومة باتخاذ الترتيبات الضرورية اللازمة بالفصل الدراسي الجديد.

وحتى الأربعاء، سجلت تونس 2.427 إصابة بالفيروس، بينها 1395 حالة تعاف، و60 وفاة.

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