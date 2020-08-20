تشاووش أوغلو ولافروف يبحثان ملفي سوريا وليبيا

أنقرة / الخليج 365 بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، ملفات عدة أبرزها سوريا وليبيا. وأفادت مصادر دبلوماسية، للأناضول، أن تشاووش أوغلو ولافروف، تناولا هاتفيا العلاقات الثنائية، وملفي ليبيا وسوريا. وفي وقت سابق الخميس، استقبل تشاووش أوغلو، وفدا من ممثلي المعارضة السورية. وضم الوفد كلا من رؤساء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري، والحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وهيئة التفاوض أنس العبدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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