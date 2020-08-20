ألقى رجال المرور السعودي القبض على أحد مشاهير “السوشبال ميديا”، بعد أن وثق مخالفته في التهور وتجاوز سرعة 260 كلم في الساعة على أحد الطرق. وقال “المرور”: تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يطيح بمشهور سناب قاد مركبته بـسرعة 260 كلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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