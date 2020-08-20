شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خطة التدريب على منصّة «مدرستي» لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن بن محمد العاصمي، اليوم الخميس، خطة التدريب على مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة “مدرستي” لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقادة مدارس ومشرفين تربويين، وذلك من خلال “المدربين المركزيين” في إدارات التعليم، بهدف إكسابهم مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة.

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وقال نائب وزير التعليم إن تدشين هذا البرنامج التربوي يأتي في إطار استعدادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تشهدها الوزارة جاءت لتهيئة وتدريب الزملاء في المجتمع التعليمي على الكثير من التفاصيل والأنظمة والإجراءات التي تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم لإيصاله إلى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وأشار د.العاصمي إلى أن جائحة كورونا أجبرت دول العالم لاتخاذ عدة مسارات في انطلاقة مدارسها لهذا العام، مستدلاً بما صدر في المملكة مؤخراً بأن يكون التعليم عن بُعد في أول سبعة أسابيع من الفصل الدراسي الأول، ويُنظر في بقية الفصل الدراسي لاحقاً في ضوء المتغيّرات والمستجدات وتقييم الوضع بشكل عام.