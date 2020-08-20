«مدني أبها» ينتشل جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها مساء أمس، بلاغاً عن وجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة باتجاه تهامة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الدفاع المدني بمشاركة فرق تطوعية، وتبين وجود شخص داخل المركبة في منطقة وعرة وشديدة الانحدار بحوالي (2000 م )، والعثور على جثته فجر اليوم الخميس، وقد سُلم ملف الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

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