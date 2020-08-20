شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعتدل الأجواء في المملكة؟.. «متحدث الأرصاد» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، إن نهاية أغسطس هي الفترة التي تبدأ فيها درجات الحرارة في التذبذب وليس الاعتدال أو الانخفاض.

جاء ذلك في رد على سؤال بشأن موعد اعتدال الأجواء في المملكة حيث قال “إن دخولنا في فترة انتقالية تشهد أيضا تذبذب في درجات الحرارة وتغير في قيم الضغط، وكذلك الرياح النشطة المصاحبة لهذه الفترة الانتقالية التي تسهم في إثارة الأتربة على مناطق المملكة بشكل عام”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

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في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.