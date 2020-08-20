الكاظمي: لن نسمح بالتدخل التركي في العراق

وبحسب فضائية "السومرية"، أضاف الكاظمي على هامش لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض، أن "الهجمات التركية ليست منفصلة ولا نسمح بأي تهديد".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

وقال ترامب: "ملتزمون بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات. انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود".

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واجتمع رئيس الحكومة العراقية، بعدد من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وجاء في بيان مكتب رئاسة الوزراء العراقي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي، وفي إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، بحضور وزير الطاقة الأمريكي دان برويلت".

وأضاف البيان: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأميركية، واستعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأمريكية في العراق".