شكرا لقرائتكم خبر عن «الاعتبار بتصرم الأعوام».. قبس من منبر الحرم للشيخ أسامة خياط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر “تويتر”، مقطع فيديو للشيخ الدكتور أسامة خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، للتذكير والاعتبار بتصرم الأعوام وانقضاء الأيام، وذلك تزامنا مع بداية العام الهجري الجديد.

وقال الشيخ أسامة خياط: “وليكن مرور الأيام وانقضاء الأعوام خير باعث لكم على الاعتبار والادكار بتذكر انتهاء الآجال وانقضاء الأعمار والإحسان للنفس بدوام محاسبتها وإقامتها على الجادة، وحجزها عن التردي في حمأة الخطايا والحذر من مشابهة حال من حذر الله من مشابهة حاله، في قسوة القلب لطول الأمد في قوله تعالى {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}.

وتابع الشيخ أسامة خياط: “واذكروا قدومكم على ربكم ووقوفكم بين يديه في يوم ما أشد هوله {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا * يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ * كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى}.

وختم الشيخ أسامة خياط بقوله “واسألوا الله أن يجعل ما تستقبلون من أيام خيراً مما مضى وأن يجعل العام الجديد عام خير وبر وتقى ونصراً ورفعة وعزة لأمة خير الورى عليه الصلاة والسلام”.

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