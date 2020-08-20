شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الخرج» تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعتمد مدير ⁧‫تعليم الخرج⁩ الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ. ‏وأكدت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من حساب المعلم والمعلمة في نظام نور. وهنأ الدكتور العتيبي المنقولين والمنقولات، متمنيا لهم التوفيق ⁩في أداء رسالتهم السامية.

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