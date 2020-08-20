"لم تقرأ الميليشيات التاريخ"... رغد صدام حسين تعلق على عمليات اغتيال الناشطات العراقيات

ونشرت رغد صدام حسين في صفحتها الرسمية على "تويتر"
فيها على اغتيال الناشطة المدنية العراقية رهام يعقوب، التي اغتالها مسلحون أمس وسط البصرة.
#رغد_صدام_حسين #البصرة #رهام_يعقوب_شهيدة_الوطن pic.twitter.com/zv0DIu4c0Z— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2020
وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدتها: "إلى أين يا أمه، إلى أين ياعراق، كل يوم خبر ليس سعيد... موت قتل دمار".
وأضافت قائلة: "لم تقرأ الميليشيات وأصحابها التاريخ، لا يعرفون أن الاحتلال وأذنابه وأتباعه إلى زوال، ويبقى العراق والعراقي حرا أبيا، سينتهون بذل وخزي الدنيا والآخرة".
وقالت: "وسنتذكر فقط ما عملوا من قبح، وكيف دمروا العراق، لكن كلمة الحق وصوت الحق هو الباقي، والذي نتذكره بهيبة وعز".
وختمت قائلة: "إلى رحمة الله ياشهيدة الجنوب البطلة وكل شهداء المرحلة، أعان الله أهلكم والعراقيين، لن تذهب أصواتكم العالية سدى، وما النصر إلا من عند الله".
أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، أمس الأربعاء، بمقتل ناشط مدني وزوجته، في هجوم مسلح، بالتزامن مع اغتيال الدكتورة الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب مع صديقتها، في البصرة أقصى جنوبي العراق.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط المدني فلاح الحسناوي وزوجته، في منطقة الجبيلة في البصرة، ما أسفر عن مقتلهما.
واغتيلت الدكتورة ريهام يعقوب مع صديقتها، وأصيبت اثنتان من رفيقاتها، بهجوم مسلح استهدف سيارتها، نفذه مسلحون مجهولون ضمن سلسلة اغتيالات تفاقمت بعد إقالة قائد الشرطة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الناشط من البصرة علي لمعلم، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن زميليه الناشطين عباس ولوديا، كانا في طريقهما إلى حضور مجلس عزاء صديقنا تحسين الشحماني، قبل يومين، والتسجيل المصور تم بثه اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري، أنه تم إعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله.
وقال رسول: "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرر إقالة مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله".
يأتي قرار إقالة مدير الأمن الوطني، في وقت قررت فيه وزارة الداخلية العراقية إقالة الفريق رشيد فليح، من مهامه بمنصب قائد شرطة البصرة، وبعد احتجاجات شعبية غاضبة مستمرة في المحافظة طالب المحتجون فيها إقالة فليح ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في ثورة تشرين التي انطلقت في الأول من أكتوبر العام الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
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