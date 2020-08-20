سوريا... تراجع شراسة كورونا وحالات العناية المركزة ومصدر طبي يكشف السبب

وبحسب "شام إف إم"، أفاد الدكتور الأمين لبرنامج "البلد اليوم":

"ضعفت شراسة فايروس كورونا نتيجة التغير الجيني الذي أصابه، وهذا لاحظناه عبر الحالات التي تصل إلى مشفى المواساة".

وأضاف أن تسطح منحنى الفيروس جاء بالنسبة للحالات الشديدة والحرجة، أما منحنى الحالات الخفيفة والمتوسطة لم يتغير بالشكل المطلوب.

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وكشف أنه "في الفترة الماضية كان المنحنى شاقوليا والحالات التي كانت ترد إلى المشفى شديدة، وكنا مضطرين بشكل أسبوعي إلى توسيع غرف الاستقبال والعزل بسبب الضغط الكبير على المشفى".

وأشار "من حوالي 8 إلى 9 أيام توقفت الزيادة في أعداد الحالات الإسعافية ما أدى إلى حالة من الثبات، أما قسم الإسعاف الذي كان ممتلئاً يحتوي اليوم على أربعة أو خمسة مرضى، والحالات بالعناية المركزة أقل.

يوجد أماكن لاستقبال الحالات ضمن المشفى، وهذا الأمر لم يكن متاحا خلال الفترة الماضية.