وفد من وزارة الصحة السعودية يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل

وقال ديميترييف للصحفيين: "من المتوقع أن يزور وفد من وزارة الصحة السعودية موسكو الأسبوع المقبل".

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وقال ديميترييف، في وقت سابق، إن تجارب ما بعد تسجيل اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" ستجرى أيضًا في المملكة العربية السعودية.

كما أعلن عن دراسة إمكانية توريد اللقاح إلى مصر و دول أفريقيا، قائلا بهذا الصدد "إننا نعتقد انه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان. مصر أيضا بلد واعد جدا وهام. ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول في الشرق الأوسط لمناقشة الإمدادات لمصر وغيرها من الدول الرئيسية في أفريقيا".

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وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19" ، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-v"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، من أكثر من 20 دولة في العالم.