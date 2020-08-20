شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: الانتهاء من فرش 9 آلاف سجادة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها الرسمي، أنها وكالة الشئون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي انتهت من فرش أكثر من 9 آلاف سجادة فى صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضىي والأول وتوسعة الملك فهد، جاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.





وأوضحت:" جرياً على العادة السنوية مطلع شهر محرم تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام، وتم مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار 24 ساعة".





يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، باشرت أمس أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، حيث قام فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة.

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تبدأ بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، موضحاً أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع وجميعهم حريصين على تحرى أعلى معايير الدقة والجودة فى الأداء والإنجاز خلال وقت قياسى لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفايروس كورونا.



