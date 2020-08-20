شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدعو لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس، فى خبر عاجل، أن الخارجية العراقية أكدت للولايات المتحدة الأمريكية ضرورة خفض التصعيد التركى أحادى الجانب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن استمرار العمليات التركية له ارتدادات عكسية كبيرة، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور بالتعاون مع واشنطن.

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وفى تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد حسين - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بومبيو فى واشطن، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - أن بغداد وواشنطن فى خندق واحد لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق.

وحول التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير العراقى أنه سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون فى مجالات متعددة، مؤكدا استمرارية الحوار فى مجالات الطاقة والصحة والثقافة.

وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع "شيفرون" الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم، وقال الوزير: "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل فى شؤون العراق".