شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تفرض حظر تجول شامل على مناطق ترتفع فيها إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس في خبر عاجل، بفرض حظر التجول الشامل على مناطق ترفع فيها إصابات فيروس كورونا، حسب ما نشرته العربية الإخبارية.

ومن جانب آخر، أعلنت الأردن تسجيل 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.