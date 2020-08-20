قطر تسجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، بتسجل 268 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.

ومن جانب آخر، كشفت قطر عن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة عن السبت.