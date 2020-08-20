شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية فى لبنان يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير المملكة العربية السعودية فى لبنان وليد بن عبد الله بخارى، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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