شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وخسائر مادية جراء الفيضانات فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى ثلاثة أشخاص غرقا وأصيب شخص رابع بجروح، في جنوب موريتانيا أثر السيول الجارفة التي تشهدها بعض المحافظات الزراعية الرعوية، وذكرت لجنة تسيير الطوارئ وهي جهاز حكومي اليوم الخميس،أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت في غرب ثلاث فتيات وإصابة سيدة قرب مدينة امبود جنوب غرب البلاد . وفي محافظة الحوض الغربي قرب مدينة العيون سجلت لجنة الطوارئ، نفوق المواشي وسقوط بعض البيوت بمناطق متفرقة من المحافظة جراء العواصف القوية والأمطار.

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