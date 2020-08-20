شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رسمي: مصرف لبنان لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح لأكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر رسمي اليوم الخميس، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.

وقال المصدر لرويترز إن البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤول بمصرف لبنان.

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وكانت قد أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي واطلعت عليها رويترز وأكدها المصرف أنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.