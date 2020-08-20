أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يلتقى السفير الأمريكى لدى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمقر المنظمة بجدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبى زيد.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في المزيد لدعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات.

وبحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما استعرض الأمين العام جهود منظمة التعاون الإسلامي في مختلف الميادين وخاصة.

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