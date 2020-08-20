شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تدعو المواطنين لإلتزام منازلهم للحد من انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة اللبنانية، جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان محمد فهمي، قد أصدر قبل يومين قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد، ابتداء من صباح غد الجمعة وحتى 7 سبتمبر القادم، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا في ظل تفاقم أعداد الإصابات اليومية بصورة كبيرة.
وطالبت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها اليوم الخميس، من جميع الأطباء المراقبين بالوزارة والكوادر الطبية الامتناع عن إدخال الحالات الباردة (الإصابات من دون عوارض) إلى المستشفيات لمدة 15 يوما وحصرها بالحالات الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة المستشفيات من الحالات المتماثلة للشفاء والتي لا تستوجب البقاء فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى.
كما دعت الوزارة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا أو مشخصة، إلى أن تنخرط بواجبها الوطني والصحي الإنساني في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود المبرمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية الإجراء.
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