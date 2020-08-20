شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز نقلا عن قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام بيع إف-35 للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت طلبات للحصول على طائرات إف-35 وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.

وقال قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة (المجلس الأطلسي) البحثية إن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة.

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وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى، أنه سيتم توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب في أكتوبر المقبل، وسيتم فتح سفارات بعد فترة من تطبيع العلاقات الاقتصادية ومجالات أخرى.

وقال الدبلوماسي الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته: "هدفنا أن نعمل مع فريق التفاوض الإسرائيلي من أجل إعداد اتفاقية العلاقات بسرعة ونعتقد أنه بإمكاننا أن نقدم تلك الاتفاقية لقيادتنا للتوقيع عليها".

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما فيها تبادل سفراء، مضيفا أن "هناك رؤية لتطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياحي والطبي وفي مجالات أخرى"، وأنه بعد فترة قصيرة سيتم افتتاح السفارات.