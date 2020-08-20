شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر: زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع فى ليبيا لأكثر من 15 ضعفا فى اقل من شهرين، وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم،إلى أن عدد الحالات ارتفع من 571 إصابة في شهر يونيو إلى اكثر من 9 آلاف حالة اليوم مضيفا أن اكثر من نصف مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية فى وقت يهدد النزاع وفيروس كورونا والانهيار الاقتصادي باغراق مئات من المدنيين فى دوامة الفوضى. وأضافت اللجنة الدولية ، أن النزاع في ليبيا أدى إلى تهالك منظومة الرعاية الصحية حيث لحقت أضرار بمستشفيات وعيادات خلال القتال بينما اضطرت مرافق أخرى إلى إغلاق أبوابها لقربها من خطوط المواجهة بينما انحدر مستوى الخدمات بسبب ضعف الاستثمار فيها .

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