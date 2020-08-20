شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية العراقى: وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير المالية العراقى، على علاوى، اليوم الخميس، عن توقيعه 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة لدعم الاقتصاد العراقي وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.

وقال الوزير في تصريح صحفي: "تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأمريكي أولها مع وكالة التنمية الأمريكية USAID لإعادة برامجهم في العراق ودعم الاقتصاد العراقي، خاصة في مجال التنمية الاجتماعية، والوكالة هي من أكبر المؤسسات التي أسهمت في عمليات إعادة إعمار العراق".

وأضاف، أن "الاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأمريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات وشركات، بما فيها شركات عراقية، وستكون مصدرا مهما في تمويل المشاريع الكبيرة".

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وأشار إلى توقيع اتفاقية مع "شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء، وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق".

وأكد علاوي، أن "وكالة التنمية مع المؤسسة الأمريكية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار، وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع انمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.