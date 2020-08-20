شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى ينفى مزاعم للحوثيين حول قتالهم ضد تنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي مزاعم ، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حول قتالها تنظيم القاعدة في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال العميد مجلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم: إن حديث ميليشيات الحوثي عن خوضها معارك في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش والادعاء بأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية مسرحية مفضوحة لن يصدقها أحد.

وأضاف مجلي، أن محاولة الميليشيا الحوثية نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب، محاولة يائسة.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، أن " هذه المسرحية الهزلية لا يمكن أن تخفي أن الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية متمردة اتفقت مع تنظيمي داعش والقاعدة لمساندتها في قتال ونهب القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرته"، حسب ما جاء في الوكالة.

وأشار، العميد مجلي، إلى إطلاق مليشيا الحوثي في وقت سابق العديد من العناصر الإرهابية من السجون التي سيطرت عليها بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني, مبينا أن " المسرحية الأخيرة التي زعمت فيها الميليشيات سيطرتها على منطقة يكلا ومنطقة التيوس في محافظة البيضاء التي تقع في إطار سيطرتهم هي واحدة من أوجه التعاون وتكامل الأدوار بين هذه التنظيمات الإرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى ينفى مزاعم للحوثيين حول قتالهم ضد تنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.