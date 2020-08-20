شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لاتفيا يستقبل وزير الخارجية السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريسيانيس كارينس، في العاصمة اللاتفية ريجا، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور جمهورية لاتفيا حالياً.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.



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