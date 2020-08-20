السعودية تسجل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1385 حالة شفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 1385 حالة شفاء إضافية، و42 حالة وفاة جديدة، وذلك خلال آخر 24 ساعة.
ووفقا لإحصاء "الصحة السعودية" اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 303.973 حالة، من بينها 24.949 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1682 حالة حرجة.
وفيما فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا فى السعودية 275.476 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3548 حالة وفاة.
وأكدت "الصحة السعودية" على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتواصل مع أجهزة وزارة الصحة داخل المملكة فى حال ظهور اى أعراض تخص هذا الفيروس المستجد.
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