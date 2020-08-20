شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: لن أتوانى عن محاسبة المتورطين بالتجسس على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور".

وأضاف الوزير: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ، ولن أتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".