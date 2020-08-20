الأردن.. 16 إصابة بكورونا وحظر تجوال مناطقي "محتمل" الجمعة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، احتمال فرض حظر تجوال شامل الجمعة في المحافظة أو المنطقة التي تشهد ارتفاعا في الإصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل 16 حالة في المملكة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة، قال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة: "قد نضطر لتفعيل إجراءات، مثل فرض حظر تجول شامل ليوم الجمعة، على مستوى المحافظة أو اللواء (المنطقة) التي تشهد ارتفاعا في الإصابات".

كما يمكن أن تلجأ الحكومة، بحسب العضايلة، إلى تقليص عدد الساعات المسموح فيها بالحركة، وإغلاق مؤقت للمدارس ودور العبادة والمتنزهات وأماكن التجمعات، على مستوى المحافظة واللواء.

ويعتمد تطبيق تلك الإجراءت الأخيرة على تطور الحالة الوبائية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق المتحدث الحكومي.

Advertisements

فيما أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال المؤتمر، تسجيل 16 إصابة بالفيروس، بينها 14 محلية، ليرتفع الإجمالي إلى 1498.

كما سجلت المملكة حالتي شفاء، ليبلغ العدد الكلي 1278، فيما استقرت الوفيات عند 11.

ويشهد الأردن، منذ بداية أغسطس/ آب الجاري، انتكاسة وبائية، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة منذ السابع من الشهر نفسه 209 حالات.

وعالميا، أصاب كورونا، حتى الخميس، نحو 22 مليونا و639 ألفا، توفي منهم أكثر من 792 ألفا، وتعافى قرابة 15 مليونا و351 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.