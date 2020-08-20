الجزائر تفتتح "ثالث أكبر مسجد بالعالم" في نوفمبر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن افتتاح "الجامع الأعظم"، الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين، سيكون في أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال تفقده للمسجد بالعاصمة الجزائر، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وقال تبوم، أن تاريخ افتتاح المسجد سيصادف الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.

وبني المسجد على مساحة 200 ألف متر مربع ما يجعله حسب السلطات المحلية ثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين بالسعودية، فيما يصل ارتفاع منارته (مئذنة) إلى حوالي 265 مترا.



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وتقول السلطات الجزائرية إن المسجد، الذي بدأ إنشاءه في مايو/أيار 2012، سيكون لدى افتتاحه مركزا علميا وسياحيا، مشيرة إلى أنه يتسع لأكثر من 120 ألف مصل.



ويضم المسجد أيضا 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألف و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد، والثانية 300 مقعد.



كما يضم مكتبة فيها ألفي مقعد ومساحتها 21 ألف و800 متر مربع.



وبلغت تكلفة مشروع بناء المسجد الذي أنجزته شركة صينية 1.5 مليار دولار.

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