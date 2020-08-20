إسبانيا تشهد تدفقا لطالبي اللجوء عبر المغرب

مدريد/ الخليج 365

حاول نحو 300 طالب لجوء الوصول إلى الأراضي الإسبانية من خلال عبور حدود الأخيرة مع المغرب في مليلية ، الواقعة أقصى الشمال المغربي.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية " EFE"، أن 50 من أصل 300 طالب لجوء، عبروا، صباح الخميس، إلى الأراضي الإسبانية، بعد أن تخطّوا الجدران العالية والأسلاك الشائكة على الحدود.

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وأضافت أن عناصر حرس الحدود الإسباني، ضبطت طالبي اللجوء الذين عبروا إلى الأراضي الإسبانية، فيما تم منع الآخرين وإبقائهم على الطرف المغربي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نجح 50 طالب لجوء من أصل 260، في العبور إلى الأراضي الإسبانية، عبر المغرب.

وتخضع سبتة ومليلية للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، وتقول الرباط إن المدينتين محتلتين من إسبانيا، التي شيدت جدارا بارتفاع 6 أمتار لمنع تدفق المهاجرين إليهما.

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