سوريا.. إصابة 3 مدنيين في تفجير مفخخ بتل أبيض

الرقة - تل أبيض/ أشرف موسى/ الخليج 365

أُصيب 3 مدنيون، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة ببلدة "سلوك" التابعة لمدينة تل أبيض شمالي سوريا.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن "السيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة ألعاب بالبلدة، وانفجرت أثناء مرور مدنيين بالقرب منها".

وأضافت المصادر ذاتها، أن التفجير أسفر عن إصابة 3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفيات التركية الحدودية.

واُتهمت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بالوقوف خلف التفجير، خصوصا مع تنفيذها العديد من التفجيرات المماثلة سابقا.

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يُذكر أن جهاز الاستخبارات التركي، حال خلال أغسطس/أب الحالي، دون وقوع 3 عمليات إرهابية بريف تل أبيض، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بالمنطقة.

ورفعت منظمة "ي ب ك" الإرهابية، من وتيرة عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي البلاد.

وحرر الجيشان التركي و الوطني السوري المنطقة من يد التنظيم الإرهابي، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عبر عملية "نبع السلام".



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