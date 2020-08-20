الرقة - تل أبيض/ أشرف موسى/ الخليج 365
أُصيب 3 مدنيون، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة ببلدة "سلوك" التابعة لمدينة تل أبيض شمالي سوريا.
وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن "السيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة ألعاب بالبلدة، وانفجرت أثناء مرور مدنيين بالقرب منها".
وأضافت المصادر ذاتها، أن التفجير أسفر عن إصابة 3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفيات التركية الحدودية.
واُتهمت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بالوقوف خلف التفجير، خصوصا مع تنفيذها العديد من التفجيرات المماثلة سابقا.
يُذكر أن جهاز الاستخبارات التركي، حال خلال أغسطس/أب الحالي، دون وقوع 3 عمليات إرهابية بريف تل أبيض، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بالمنطقة.
ورفعت منظمة "ي ب ك" الإرهابية، من وتيرة عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي البلاد.
وحرر الجيشان التركي و الوطني السوري المنطقة من يد التنظيم الإرهابي، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عبر عملية "نبع السلام".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. إصابة 3 مدنيين في تفجير مفخخ بتل أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.