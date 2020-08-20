جعجع يصف منطوق محاكمة اغتيال الحريري بـ"ربع الحكم"

ريا شرتوني/ الخليج 365

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الخميس، منطوق المحاكمة في اغتيال رئيس االوزراء الأسبق رفيق الحريري بـ"ربع الحكم".

جاء ذلك في تصريح متلفز بثّته فضائيات لبنانية، عقب يومين على النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري وإدانة عضو "حزب الله" سليم عياش.

وقال جعجع: "نقبل بحكم المحكمة الدولية بكلّ رحابة صدر ورضى، لكنّ هذا الحكم هو كناية عن (ربع حكم) انطلاقاً من الظروف التي عملت فيها المحكمة".

وأضاف: "رغم جميع العوائق تمكنت المحكمة من الوصول إلى هذه النتائج، وأكدت أن العملية إرهابية لأهداف سياسيّة، لكن لا أحد من المتهمين سلم نفسه حتى تتمكن المحكمة من العمل بشكل مريح".

وتابع: "عدم كفاية الأدلة هو بالحقيقة عدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة المطلوبة (..) لا أحد منا مقتنع أن عضو حزب الله سليم عياش هو المسؤول الوحيد عن اغتيال الحريري وقد فعل ذلك من رأسه (بإرادته المنفردة)".

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وشدد جعجع على ضرورة تنفيذ الحكم، قائلا: "اغتيال الحريري ليست جريمة عابرة وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية هائلة، فإما تنفيذ حكم المحكمة وإما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة".

واختتم منتقدا: "حزب الله يعتبر نفسه غير معني بهذه المحكمة، أما نحن نعتبر أنفسنا معنيين جداً، والدولة اللبنانية تقع عليها مسؤولية هائلة".

الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية بلبنان في مدينة لاهاي بهولندا، غيابيًّا، سليم عياش عضو "حزب الله"، باغتيال الحريري، عبر تفجير استهدف موكبه في العاصمة بيروت قبل 15 عاما، ما أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ومقابل إدانة عياش، برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين (حسن مرعي، حسين عنيسي، وأسد صبرا)، وهم أيضا أعضاء بـ"حزب الله"، لعدم وجود أدلة كافية، كما قررت عدم وجود أدلة على ضلوع كل من "قيادة" الجماعة ولا النظام السوري في اغتيال الحريري.

وحدّدت المحكمة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لإصدار العقوبة بحق عياش، في القضية التي تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2005.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.