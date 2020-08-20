الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران

طهران/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، على خلفية مقتل صياديْن إيرانييْن بنيران سفن خفر السواحل الإماراتية، الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن طهران أعربت للقائم بالأعمال الإماراتي في طهران عن غضبها، الثلاثاء بعد يوم من الحادث، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأشارت أن خفر السواحل الإماراتي أطلق النار على قوارب صيد إيرانية؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من الصيادين، بالإضافة لاحتجاز الصيادين وإحدى السفن.

ودعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي للإفراج عن الصيادين المحتجزين ورفع الحجز عن القارب وتسليم جثتي القتيلين.

كما طالبت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي بتعويضات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

Advertisements

من جانب آخر، لم تؤكد الخارجية الإماراتية أو وسائل الإعلام المحلية أنباء استدعاء القائم بأعمالها في طهران، وفقا للمصدر نفسه.

بدورها، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الاثنين، أن ثمانية قوارب صيد إيرانية دخلت بشكل غير قانوني مياه الإمارات بالقرب من جزيرة صير بونعير في الخليج العربي، مشيرة أنها لم تتوقف عند الطلب و "تم تطبيق قواعد الاشتباك"، دون مزيد من التوضيح.

فيما احتجزت إيران الاثنين، سفينة إماراتية قالت إنها كانت في المياه الإيرانية بشكل غير قانوني بالإضافة لطاقمها، بحسب الوكالة الأمريكية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.