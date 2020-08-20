الصحة .. تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 303973 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3548 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1385حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275476 حالة، لافتة إلى أن هناك 24949 حالة نشطة حالياً، من بينها 1682 حالة حرجة.