شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مدني أبها» ينتشل جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر جبلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بأبها من انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من أحد المنحدرات. وأوضح “مدني أبها” أنه بالتعاون مع الفرق التطوعية تم انتشال جثة لمواطن سقط بمركبته في منحدر بمركز بللحمر. وأكدت إدارة الدفاع المدني أنه تم الاستعانة بطيران الأمن في تنفيذ عملية البحث وانتشال الجثة. Advertisements

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