شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فني يُعطل خدمات بريد «جيميل» لدى المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تعطل خدمة البريد الإلكتروني ”جيميل” التابع لشركة “جوجل” الأمريكية.
ووفقاً لـ”سبوتنيك” اشتكى عدد من المستخدمين، أنهم غير قادرين على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في رسائلهم.
واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم، بجانب تعطل معظم خدمات “جوجل درايف”.
وعلقت “جوجل” على تلك التقارير بقولها: “نحقق في التقارير التي تتحدث عن وجود عطل في جيميل، وسنقدم المزيد من المعلومات قريبا”.
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