شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فني يُعطل خدمات بريد «جيميل» لدى المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تعطل خدمة البريد الإلكتروني ‏‏”جيميل” التابع لشركة “جوجل” الأمريكية.‏

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ووفقاً لـ”سبوتنيك” اشتكى عدد من المستخدمين، ‏أنهم غير قادرين على إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم.‏

واستمر هذا العطل لأكثر من ساعة تقريبا على مستوى العالم، بجانب تعطل معظم خدمات “جوجل درايف”.‏

وعلقت “جوجل” على تلك التقارير بقولها: “نحقق في التقارير التي ‏تتحدث عن وجود عطل في جيميل، وسنقدم المزيد من المعلومات ‏قريبا”.