الصين: هونج كونج ستعلق جانباً من التعاون القانوني مع أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن هونج كونج ستعلق العمل باتفاق بشأن التعاون القانوني المتبادل مع الولايات المتحدة؛ وذلك رداً على إنهاء واشنطن العمل ببعض الاتفاقات معها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، الخميس، لدى إعلانه تعليق الاتفاق المتعلق بالمساعدة القانونية: الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها فوراً، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت هونج كونج، الأربعاء، بتعليق أو إنهاء 3 اتفاقات ثنائية مع المدينة؛ بعد أن فرضت الصين عليها قانوناً جديداً للأمن القومي.

وينص الاتفاق الموقع عام 1997، أي قبل أن تعيد بريطانيا هونج كونج للصين، على أن تتبادل حكومتا هونج كونج والولايات المتحدة، المساعدات في القضايا الجنائية مثل تبادل المحتجزين أو إجراءات التفتيش والمصادرة في الجرائم، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن الاتفاقات الـ3 التي أنهتها واشنطن؛ تشمل: تسليم المتهمين الهاربين، ونقل السجناء الصادرة ضدهم أحكام والإعفاءات الضريبية المتبادلة على الدخل الناتج عن عمليات تسيير السفن الدولية.

وجاء القرار الأمريكي في أعقاب أمر من الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، بإنهاء الوضع الخاص الذي كانت تحظى به هونج كونج بموجب القانون الأمريكي؛ وذلك لمعاقبة الصين، على ما وصفه بـ«الإجراءات القمعية» بالمدينة التي كانت مستعمرة بريطانية سابقاً.