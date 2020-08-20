اليونايتد يغزو مواهب الليجا وهيكي معركة بين البايرن وبولونيا

وضع نادي مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة على صفقة شراء مارك جورادو ( 16 عاماً) من برشلونة بعد رفض الظهير الأيمن تمديد عقده مع النادي الكاتالوني. ونشر جورادو الذي تلاحقه الأندية الكبيرة ويقارنه المحللون بريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق رسالة وداع لزملائه وعلق «نواصل الكفاح» على منشور نجم اليونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز عقب الهزيمة من اشبيلية في مسابقة يوروبا ليج مؤخراً. وسيخضع اللاعب فور وصوله لمدينة مانشستر للحجر أسبوعين وفق لوائح هيئة الصحة البريطانية بخصوص القادمين من إسبانيا قبل أن يلحق بزملائه الجدد.

ولم يكتفِ الشياطين الحمر بملاحقة واعد من برشلونة، بل يهتم أيضاً بخطف ألفارو فيرنانديز من ريال مدريد أيضاً وقد رفض اللاعب مؤخراً أيضاً تمديد عقده مع بطل الليجا لمناقشة شروط انتقاله لليونايتد.

ومن المتوقع أن يلعب الواعدان الأسبانيان في فريق اليونايتد دون الـ18 عاماً الموسم المقبل والذي عاد لتمرينات قبل الموسم في يوليو / تموز الماضي بعد إيقاف موسم بطولات الناشئين الإنجليزية مبكراً بسبب كورونا. أما بايرن ميونيخ المرشح بقوة لحصد لقب دوري أبطال أوروبا فقد عرض 1.3 مليون استرليني لنادي هارتس الإسكتلندي مقابل الحصول على ظهيره الأيسر آرون هيكي (18 عاماً).

واتصل نادي بولونيا الإيطالي، حيث تلقى هيكي دعوة وتجول في معقله أيضاً، بوكلاء الظهير يوم الأربعاء الماضي لكن البايرن حريص على خطف الواعد الإسكتلندي بعدما حظي اللاعب بجولة «في آي بي» في مرافق معقل العملاق الألماني.

وسيكون هيكي ثالث لاعب اسكتلندي يحصل عليه البايرن بعد ليام موريسون وباري هيبورن لاعبا الأكاديمية حالياً ما شكل مصدر قلق للإنجليز ودفعهم للدعوة بالاهتمام ومراقبة نجوم «دوري فلاحيهم». ويخطط البايرن لجعل هيكي ضمن فريق الرديف الثاني المنافس بالدرجة الثالثة في ألمانيا. ويلعب الرديف الثاني في ملعب جرنفالدر الذي يتسع لـ15 ألف ويشكل آخر محطة للاعبين الواعدين قبل الانتقال للعب في فريق البايرن الأول. موافقة هيكي على صفقة البايرن وفق مراقبين أكثر إغراء من عرض بولونيا لأن النادي الإيطالي مهتم بشرائه فقط من أجل أن يستفيد من بيعه لاحقاً مقابل سعر أعلى.