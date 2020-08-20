كاتانيتش يتوعد لاعبي «أسود الرافدين» بالإبعاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



هدد السلوفيني سترشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بعض لاعبي المنتخب العراقي الذين يشاركون في مباريات الهواة بالإبعاد عن تشكيلة «أسود الرافدين» في الاستحقاقات المقبلة.

أعلن ذلك قائد المنتخب العراقي علاء الزهرة، مؤكداً أن «كاتانيتش هدد كل لاعب من لاعبي المنتخب العراقي الأول تثبت مشاركته في مباريات الفرق الشعبية بالإبعاد عن المنتخب بشكل نهائي».

وأضاف: هذا التهديد يؤكد احترافية المدرب كاتانيتش؛ لأن لاعب المنتخب يجب أن يكون قدوة ومثلاً أعلى لبقية اللاعبين، ومشاركته في مباريات الفرق الشعبية، ستلحق الضرر به فنياً وبدنياً وصحياً؛ لأن أغلب الساحات التي تقام عليها مباريات الفرق الشعبية، تؤدي إلى حصول الكثير من الإصابات القوية للاعبين.

يذكر أن المدرب كاتانيتش لم يجتمع مع لاعبي المنتخب العراقي منذ نحو ستة أشهر؛ بسبب تواجده في بلاده؛ لكنه تعهد مؤخراً بالحضور إلى العراق، لكن تأجيل المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم إلى العام المقبل، ربما يتسبب ببقائه في بلاده خلال الأشهر المقبلة.